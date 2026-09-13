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Селена на крачка от смъртта

Селена на крачка от смъртта

Селена Гомес бе на крачка от смъртта и едва я спасиха. Фенове на певицата и папараци буквално я стъпкаха в желанието си да се доближат до нея. Това се...

15 март | 18:05
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