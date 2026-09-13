Расте броят на ранените при тежкия инцидент в Ливърпул, Чарлз и Камила с изявление
Шофьорът на автомобила, 53-годишен британец, бе задържан по подозрения в опит за убийство
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Шофьорът на автомобила, 53-годишен британец, бе задържан по подозрения в опит за убийство
Тленните останки на папата бяха изложени за поклонение в базиликата в сряда сутринта
Група от десетки роми ограбиха супермаркет в Казанлък, предаде БГНЕС. Нашествието на ромите се е случило около 19 часа вчера. Нахлули в супермаркета и...
Безпилотни самолети- дронове ще бъдат използвани за разпръскване на тълпите от хора в Индия, съобщава Times of India. Тези малки безпилотни машини ве...
Селена Гомес бе на крачка от смъртта и едва я спасиха. Фенове на певицата и папараци буквално я стъпкаха в желанието си да се доближат до нея. Това се...
Алангаланг. Осем души бяха смазани до смърт, когато огромна тълпа оцелели след тайфуна „Хаян" във Филипините щурмува склад за ориз в град Алангаланг....
Мадия Прадеш. Прегазените хора на религиозен празник в централната част на Индия са 109 по последни данни, предадоха световните агенции. Те загинаха,...