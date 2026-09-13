Звезден трансфер - Ливърпул представи Тиаго
Шампионите плащат 30 млн.евро за испанеца
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Шампионите плащат 30 млн.евро за испанеца
Мюнхен. От Байерн Мюнхен обявиха, че Тиаго Алкантара се нуждае от нова операция на коляното. Очаква се звездата отново да отсъства за дълго от теренит...
Мадрид. Националният селекционер на Испания Висенте Дел Боске няма да може да разчита на Тиаго Алкантара за предстоящото Световно първенство. От Байер...
Барселона. Барселона продаде на Байерн Мюнхен Тиаго Алкантара. Новината бе потвърдена официално на сайта на каталунците. Немският клуб ще плати 25 мил...