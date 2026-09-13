Фурор! Поредно злато за България
Иван Димов за втори път в кариерата си стана европейски шампион
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Иван Димов за втори път в кариерата си стана европейски шампион
Известният американски сайт "boxingnews24" отправи критики към Кубрат Пулев относно избора му на съперник за мача за интерконтиненталната титла на WBA...
Шампионът носи злато и магнити от Тел Авив