САЩ вади Куба от терористичния списък
САЩ възнамеряват да извадят Куба от списъка с държави, подкрепящи тероризма, информира BBC. В Хавана пък аплодираха тази позиция. Американският прези...
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САЩ възнамеряват да извадят Куба от списъка с държави, подкрепящи тероризма, информира BBC. В Хавана пък аплодираха тази позиция. Американският прези...