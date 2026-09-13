Божинов с гол на изпроводяк
Българският нападател на "Тернана" Валери Божинов обяви пред "Radio Galileo", че напуска отбора от Терни. "За мен това беше последен мач с екипа на "Т...
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Българският нападател на "Тернана" Валери Божинов обяви пред "Radio Galileo", че напуска отбора от Терни. "За мен това беше последен мач с екипа на "Т...
Валери Божинов завърши сезона в Серия Б по най-добрия начин - с гол и победа. Неговият "Тернана" постигна успех с 2:0 над "Варезе" в двубой от последн...
Бум, Бум, Божинов, възкликна отново Италия. Бившият национал напомни за себе си, като вкара и две попадения за "Тернана" при победата 2:1 над "Кротоне...
Валери Божинов се превърна в любимец на феновете на своя клуб - "Тернана". Какво е необходимо да станеш идол на привържениците? Гол в дербито. Не е до...