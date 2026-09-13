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Авери хвалят Валери в ефир

Авери хвалят Валери в ефир

Бум, Бум, Божинов, възкликна отново Италия. Бившият национал напомни за себе си, като вкара и две попадения за "Тернана" при победата 2:1 над "Кротоне...

18 януари | 18:57
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