Обявиха нови търгове за "Силистар" и "Терес"
Обявиха нови конкурси за търсене и проучване на нефт и газ в блоковете "1-22 Терес" и "1-14 Силистар" в "Официален вестник на ЕС", съобщиха от Министе...
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Обявиха нови конкурси за търсене и проучване на нефт и газ в блоковете "1-22 Терес" и "1-14 Силистар" в "Официален вестник на ЕС", съобщиха от Министе...