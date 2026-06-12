Радев се среща с правосъдния министър Кирилов
Радев ще приеме и Теодора Точкова от Инспектората към Висшия съдебен съвет
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Радев ще приеме и Теодора Точкова от Инспектората към Висшия съдебен съвет
"Бавенето на делата се дължи на много причини. Вярно е, че една от причините може да се дължи на мързел на съдията на некомпетентност, но основната пр...
На официална церемония главният съдебен инспектор Теодора Точкова встъпи в длъжност. Това се случва символично на днешния Ден на юриста и в присъствие...
Отличничка стана главен съдебен инспектор. Теодора Точкова бе избрана от депутатите с безпрецедентното мнозинство от 195 гласа. Броени минути по-късно...
Депутатите избраха Теодора Точкова за главен съдебен инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет. Точкова досега беше председател на Админист...
София. Вера Чочкова от Софийския градски съд и Теодора Точкова от Хасковския административен съд отново са издигнати за кандидати за позицията съдебен...