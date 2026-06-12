Всички харесаха Чочкова и Точкова
София. Кандидатурите на съдиите Вера Точкова и Теодора Чочкова са единствените, които ще участват в надпреварата за главен съдебен инспектор в Инспект...
Следете всички новини, анализи и коментари за Теодора Чочкова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Кандидатурите на съдиите Вера Точкова и Теодора Чочкова са единствените, които ще участват в надпреварата за главен съдебен инспектор в Инспект...