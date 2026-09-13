Пеевски ще сезира прокуратурата за Теодора Еврото
По негови думи за пръв път преди една година е подал сигнал
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По негови думи за пръв път преди една година е подал сигнал
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Тя беше канонизирана за светица с името Св. благоверна Теофана Басараб
Теодора и Марк Джъстин се гонят из пясъците край Лас Вегас
София. В ексклузивно интервю за предаването „ВИП зона" по радио „Веселина" попфолк фурията Теодора опроверга слуховете, че е прибегнала до услугите на...
Криси Димитрова и компания дефилираха с Диан Христов в Албена