Трио „Тенорите" ще зарадва благоевградчани

Мъжкото трио „Тенорите" ще изнесе галаконцерт в Благоевград. Събитието ще започне от 19:00 часа в зала „Яворов" в петък.То е част от коледно-новогодиш...