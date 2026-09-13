Четирима италиански тенори пеят в София
Арии от шедьоври и канцонети звучат в зала едно
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Арии от шедьоври и канцонети звучат в зала едно
Хотел в Благоевград отказва да приеме 4 италиански тенори заради страх от коронавирус
Алесандро Д’Акриса, Федерико Сера, Федерико Паризи и Роберто Креска ще пеят в Летния театър
Мъжкото трио „Тенорите" ще изнесе галаконцерт в Благоевград. Събитието ще започне от 19:00 часа в зала „Яворов" в петък.То е част от коледно-новогодиш...