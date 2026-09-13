ТВ7 излъчва по интернет мача Астана – Ботев Пд

София. ТВ7 ще задоволи огромния интерес към първия мач на Ботев Пловдив в евротурнирите и ще го излъчи по интернет, съобщиха за „Стандарт нюз" от теле...