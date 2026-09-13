Спорт по телевизията в събота
Днес BNT hd16,25 Волейбол, купа на България: Финал, жени (пряко) Diema Sport22,30 Бокс, Германия: Галавечер в Хамбург (пряко) От 17,30 ч"Славия" -...
Следете всички новини, анализи и коментари за Телевизионна Програма. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес BNT hd16,25 Волейбол, купа на България: Финал, жени (пряко) Diema Sport22,30 Бокс, Германия: Галавечер в Хамбург (пряко) От 17,30 ч"Славия" -...
ТВ акценти БНТ12,55 Ски, СК: Супергигантски слалом, мъже, Хинтерщодер (пряко)16,15 Бокс: купа "Странджа" (пряко) БНТ HD11,55 Биатлон, ЕП: преследван...
ТВ акценти БНТ18,30 Теглене на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD17,55 Волейбол, България: "Нефтохимик" - "Добруджа" (пряко) Btv Action19,00 Футбол, И...
БНТ 20,25 Волейбол, ЕП: България - Германия (пряко) БНТ HD 17,30 Волейбол, ЕП: Чехия - Холандия (пряко) Диема спорт 2 10,00 и 14,00 Формула 1: Пъ...
Diema Sport hd 16,15 Футбол, "А" група: "Ботев" - "Литекс", 20,00 "Берое" - "Лудогорец" (пряко) Diema Sport 214,45 Футбол, Англия: "Евертън" - "Чел...
БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Диема спорт15,00 Формула 1: Гран При на Унгария (пряко)18,30 Футбол, "А" група: "Черно море" -...
Diema Sport18,30 Футбол, "А" група: "Ботев" - "Левски", 21,00 "Литекс" - "Лудогорец" (пряко) Eurosport15,00 Колоездене, "Тур дьо Франс": Роде - Менд,...
БНТ00,25 (на 21 юни) Волейбол, СЛ: Аржентина - България, мъже (пряко) БНТ HD09,30 Европейски игри, Баку: стрелба, малокалибрен пистолет, мъже; 10,55...
Спортните събития, които можете да гледате по телевизията БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Диема спорт21,00 Формула 1: Гран При...
БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс20,30 Волейбол, Световна лига: България - Канада (пряко) Диема18,00 Футбол, "А" група: "Лудогоре...
БНТ18,30 Теглене на тиражите на Тото 2 и Втори тото шанс Diema Sport15,15 Футбол, "А" група: "Ботев" - "Лудогорец" (пряко)18,00 Футбол, Англия: "Тотн...
БНТ 18,30 Теглене на тиражите на Тото 2 и Втори тото шанс Diema sportA група: от 17,00 ч, "Локо" Сф - "Ботев", От 20,00 ч, "Литекс" - ЦСКА Diema15,...
БНТ 17,25 Волейбол, мъже: Купа на България, финал (пряко) Diema Sport14,45 Футбол, Англия: "Саутхямптън" - "Тотнъм"20,00 Футбол, "А" група: "Берое"...
Diema Sport14,45 Футбол, Англия: "Арсенал" - "Ливърпул" (пряко)17,00 Футбол, "А" група: "Марек" - "Славия"; 20,00 "Лудогорец" - ЦСКА (пряко)22,30 Проф...
С нова визия, много смях и коледно настроение ще изпрати старата година и ще посрещне новата 2015-та bTV Comedy. Сред лентите, които ще донесат забавл...
Тв акценти. БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс TV714,00 Футбол, "А" група: "Локо" (Пд) - "Ботев" (Пд) (пряко) News716,00 Футбол,...
Посрещаме новата година с Комиците, Слави и Господарите
Тв акценти БНТ17,15 "Спортна треска"18,30 Теглене на тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс НЮЗ714,00 Футбол, "А" група: "Славия" - "Ботев" (Пд); 16,0...