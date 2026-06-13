Facebook разработва система за виртуално телепортиране
Facebook планира да създаде нов тип виртуална реалност. Компанията е готова да инвестира милиарди долари в аерокосмическата индустрия за развитието на...
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Facebook планира да създаде нов тип виртуална реалност. Компанията е готова да инвестира милиарди долари в аерокосмическата индустрия за развитието на...