Модерна телематика ще управлява градския транспорт на заралии
Модерна телематика ще управлява и контролира градския транспорт на старозагорци. Въвежда се информационна система на всички 119 автоспирки в града, с...
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Модерна телематика ще управлява и контролира градския транспорт на старозагорци. Въвежда се информационна система на всички 119 автоспирки в града, с...