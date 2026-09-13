Всичко за Телефон 112

Следете всички новини, анализи и коментари за Телефон 112. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Моят град
Учат 6-годишни да звънят на 112

Учат 6-годишни да звънят на 112

Шестгодишните хлапета ще учат как да звънят на телефон 112 и какви са последиците от лъжливите повиквания. Това е записано в част от инструкция за обу...

02 август | 17:00
0 коментара
8010