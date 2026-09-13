Голяма промяна с тел.112. Как спасява хора
Кое е новото на спешната линия
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Кое е новото на спешната линия
Малките ще усвояват как се звъни на тел. 112 В седми клас правят план за евакуация, в гимназията учат що е доброволец Преди време едно проучване пок...
Шестгодишните хлапета ще учат как да звънят на телефон 112 и какви са последиците от лъжливите повиквания. Това е записано в част от инструкция за обу...
Директорът на Националната система 112 Стоян Граматиков призна, че все още съществува проблем с недостатъчната информираност на хората, които не знаят...
Кърджали. С послание новата 2015 да бъде по-успешна и с по-малко драматични събития за гражданите, екипът на Районен център 112-Кърджали ще представ...
Специалисти от Районен център 112-София ще презентират функциите, обхвата и предназначението на единния европейски номер за спешни повиквания пред уче...
Монтана. Сигнал, че в ромския квартал на Вършец - „Изток", се купуват гласове за една партия, е подаден на спешния телефон 112, съобщиха от областната...