Всичко за Тел 112

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И Бърза помощ с достъп до 112

И Бърза помощ с достъп до 112

София. От началото на следващата седмица всички здравни случаи на 112 ще се приемат и в центровете за спешна помощ. Това ще става чрез конферентна връ...

16 май | 18:32
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