Медици със съвети за вируса на тел. 112
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За 24 часа има 1600 обаждания
София. От днес операторите на телефон 112 директно ще ни свързват с медицинско лице от спешен център в случай на спешен здравословен проблем. До нова...
София. От началото на следващата седмица всички здравни случаи на 112 ще се приемат и в центровете за спешна помощ. Това ще става чрез конферентна връ...