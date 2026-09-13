Правят технопарк за енергетика в Габрово
София. Третият технопарк, който трябва да заработи у нас ще е в Габрово и ще е национална екосистема за енергийно спестяващи технологии. Това заяви пр...
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София. Третият технопарк, който трябва да заработи у нас ще е в Габрово и ще е национална екосистема за енергийно спестяващи технологии. Това заяви пр...
Дупница. Френска компания ще доведе в Дупница мастити европейски и световни фирми. Инвеститорът ще отваря офиси за утвърдени имена на пазара в новия в...
София. Технологичен парк може да се появи в Пловдив. Той ще бъде посветен на аграрния сектор, стана ясно от думите на икономическия министър Делян Доб...