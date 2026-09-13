Невероятната история на Тед Кочев - българинът, който покори Холивуд
Никога не е учил как се прави кино, но снима някои от най-знаковите филми на 70-те и 80-те
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Никога не е учил как се прави кино, но снима някои от най-знаковите филми на 70-те и 80-те
Създател е на "Рамбо"
Тед Кочев, режисьорът на легендарния филм "Рамбо: Първа кръв", гласува за сефте на български избори. Роденият в Торонто на 7 април 1931 година от роди...
Световноизвестният режисьор Тед Кочев стана пловдивчанин. Той пристигна под тепетата и получи личната си карта от шефа на местната полиция Христо Разс...
Световноизвестният режисьор Тед Кочев вече е с българско гражданство. Той получи удостоверението си от министъра на правосъдието Екатерина Захариева,...
Тед Кочев, чиито родители са българи, е сред големите имена в Холивуд. Световният режисьор има "Златна мечка" от Берлинале, две номинации за "Златна п...
Режисьорът на култовия екшън "Рамбо: Първа кръв" Тед Кочев искал да убие своя герой в края на превърналия се в класика филм. Силвестър Сталоун е спаси...
Наградиха канадския режисьор Тед Кочев със "Златен век". Това стана на специална церемония в Министерството на културата, където Вежди Рашидов връчи л...
Режисьорът с български корени Тед Кочев е сред големите имена в Холивуд. Създателят на "Рамбо: Първа кръв" е работил с Джийн Хекман, Ник Нолти, Джейн...