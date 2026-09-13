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Тед Кочев стана пловдивчанин

Тед Кочев стана пловдивчанин

Световноизвестният режисьор Тед Кочев стана пловдивчанин. Той пристигна под тепетата и получи личната си карта от шефа на местната полиция Христо Разс...

23 март | 22:55
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