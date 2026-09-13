Никола Анастасов откри театралната фиеста в Разлог
Любимият български актьор Никола Анастасов откри Театралните празници в Разлог „Звездите на театъра". Той изправи на крака в сряда вечерта цялата публ...
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Любимият български актьор Никола Анастасов откри Театралните празници в Разлог „Звездите на театъра". Той изправи на крака в сряда вечерта цялата публ...
Благоевград. Актьорите Владимир Карамазов, Захари Бахаров и Юлиан Вергов се „караха" в Разлог заради картина. Това се случи на сцената по време на пре...
Благоевград. По червен килим ще преминат в понеделник вечер пред културния дом в Разлог наши театрални звезди. Те ще бъдат посрещнати от кмета на общи...