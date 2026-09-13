В Разлог аплодираха „караница" между Карамазов, Бахаров и Вергов

Благоевград. Актьорите Владимир Карамазов, Захари Бахаров и Юлиан Вергов се „караха" в Разлог заради картина. Това се случи на сцената по време на пре...