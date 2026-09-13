Фреди и Рудолф Нуреев юбилейно във "Възраждане"
Хитовият спектакъл на Ирина Гигова и Съни Сънински за двамата гении събира фенове за 50-и път в неделя Феновете на "Куин" и на великия балетист Рудол...
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Хитовият спектакъл на Ирина Гигова и Съни Сънински за двамата гении събира фенове за 50-и път в неделя Феновете на "Куин" и на великия балетист Рудол...
София. Впечатляващите артисти от международната танцова компания Vietata Riproduzione гостуват на театър „Възраждане".На 7, 8 и 9 юли от 19:00 ч. теа...
Постановката излиза на 13 и 21 април във "Възраждане"