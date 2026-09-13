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47-годишната съпруга е бившата моделка на „Максим“ и състезателка по фигурно пързаляне
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47-годишната съпруга е бившата моделка на „Максим“ и състезателка по фигурно пързаляне
Взривила се е газова бутилка в кухнята на заведението. Загиналите са собственикът на ресторанта и две жени, които работели в кухнята...
Агия Напа. Ръководството на "Левски" заведе целия отбор днес на обяд в най-добрия рибен ресторант в кипърския курорт Агия Напа, където тима е на подго...