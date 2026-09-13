Говорителят на Кремъл си глътна езика. Какво видя в Инстаграм
47-годишната съпруга е бившата моделка на „Максим“ и състезателка по фигурно пързаляне
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47-годишната съпруга е бившата моделка на „Максим“ и състезателка по фигурно пързаляне
Пусна крайно остър пост в социалните мрежи
Винаги и навсякъде нося бунтарството, признава шампионката във фигурното пързаляне, която вече е звезда на "Ледниковия период"Татяна Навка е родена на...