Специален концерт в зала "България" за Световния ден на тангото
Кулминацията ще бъде гостуването на именития аржентински бандонеонист и композитор Омар Маса
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Кулминацията ще бъде гостуването на именития аржентински бандонеонист и композитор Омар Маса
За първи път големият финал ще се проведе на 27 август
В ритъма на танца ще могат да се включат и най-малките любители
Големите танци са на 10 и 11 декември във Френския институт
Той е много добър на дансинга, хвали го партньорката му професионалистка Барак Обама танцува танго, но не с Мишел. Това се случи на официалната вечер...
Американският президент Барак Обама демонстрира завидни танцови умения, понасяйки се във вихъра на тангото с танцьорка. Това се случи по време на оф...
Страстта на горещото аржентинско танго, заложено в магнетичната музика на Астор Пиацола, обира овации довечера в Градската галерия на Варна. 11 емблем...
В Аржентина е странно да си вегетарианец Месо от щраус и задушен броненосец са сред екзотичните предложения В Аржентина животът върви в ритъма на та...
Финалното събитие на „Европейски музикален фестивал" тази година ще потопи публиката в страстните ритми на аржентинското танго с уникален проект. На 5...
Релаксирам с готвене и разходки в гората, казва писателката
Прави чудеса със самотните възрастни хора, прилага се и в психиатриите