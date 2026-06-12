Родна манекенка хваната пияна зад волана в САЩ
Родна манекенка е била задържана от полицията в САЩ заради шофиране в нетрезво състояние. Става дума за Ралица Иванова, която е арестувана в Тампа, СА...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тампа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Родна манекенка е била задържана от полицията в САЩ заради шофиране в нетрезво състояние. Става дума за Ралица Иванова, която е арестувана в Тампа, СА...