Колев: Тамаш Аян ме рекетира за пари
Масови уволнения във федерацията по щанги заради безпаричието Глобата от 500 000 долара, която ни наложи Тамаш Аян, е рекет, отсече президентът на бъ...
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Масови уволнения във федерацията по щанги заради безпаричието Глобата от 500 000 долара, която ни наложи Тамаш Аян, е рекет, отсече президентът на бъ...
Федерацията ни по вдигане на тежести ще се опита да уреди среща с президента на международната федерация Тамаш Аян. Целта е нашите състезатели да бъда...