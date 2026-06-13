Нови кабини по кея на Варна – Запад за талиманите
Нови кабини за краткотрайни почивки са осигурени по кея на Пристанище Варна – Запад. Това съобщиха от Асоциацията на пристанищните работници и служите...
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Нови кабини за краткотрайни почивки са осигурени по кея на Пристанище Варна – Запад. Това съобщиха от Асоциацията на пристанищните работници и служите...