Общинарите в Георги Дамяново увеличиха такса „Капан”
Общинарите в село Георги Дамяново увеличиха такса „Капан", която се събира за пуснати без надзор коне, съобщи кметът Дилян Димитров. Досега са вземани...
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Общинарите в село Георги Дамяново увеличиха такса „Капан", която се събира за пуснати без надзор коне, съобщи кметът Дилян Димитров. Досега са вземани...