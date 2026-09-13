Лидерът на БСП-София: Горд съм, че България има Димитър Благоев
Народ без памет няма бъдеще, заяви Иван Таков
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Народ без памет няма бъдеще, заяви Иван Таков
От години сме против парцели, подходящи за строителство на общински жилища, да бъдат приватизирани, каза общинският съветник от „БСП за България
СОС отказа да намали такса „Битови отпадъци“ за граждани и да освободи читалищата от такса „Смет“ за 2021 г.
Треньорът разказа за днешната програма на Кубрат и очакванията си за мача довечера
Главният треньор на националите по бокс Михаил Таков заяви, че всички в отбора трябва да си сверят часовниците. "Винаги сме имали традиции в бокса, ко...