Тайсъна започна с победа на "Странджа"
Даниел Асенов среща косовар на четвъртфинала
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Даниел Асенов среща косовар на четвъртфинала
Съдиите ощетиха Даниел Асенов на четвъртфинала
Даниел Асенов спечели в кат. до 52 килограма
Станимира Петрова отсрами жените със злато Чудото на "Стандарт" Даниел Асенов за пореден път доказа, че е бъдещето на родния бокс. Тайсъна от Кукорев...
Голямата надежда на българския бокс Даниел Асенов отпадна на старта на световното първенство в Доха. Европейският шампион в кат. до 52 кг отстъпи с 0:...
"Ще те смачкам! Всички знаят кой е по-добър!", изригна Коко Тайсъна срещу своя противник Александър Пацов. Боксовият мач между двамата за балканската...
Заклетите врагове Коко Тайсъна и Александър Пацов обещават ново зрелище за феновете на бокса. Двамата ще излязат отново на ринга за първи път след 7 г...