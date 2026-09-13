Ивелин Михайлов разкри тайната цел на вота срещу кабинета
Съгласен съм с премиера - живеем в паралелни реалности, каза шефът на "Величие"
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Съгласен съм с премиера - живеем в паралелни реалности, каза шефът на "Величие"
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