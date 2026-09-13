Учени пренаредиха Менделеевата таблица
И това стана съвсем не на шега
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И това стана съвсем не на шега
Периодичната система (таблица на Менделеев) вече има нови четири химични елемента. Те са изкуствени и съществуват само за части от секундата преди да...
Институтът за ядрени изследвания в Дубна поръчал оборудване на БАН за Е750 хил. Български учени са участвали в откриването на последните четири свръх...