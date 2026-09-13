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Глад за висшисти в Кърджали

Глад за висшисти в Кърджали

Кърджали. Рекорден брой свободни позиции за специалисти с висше образование обяви Дирекция „Бюро по труда"в Кърджали. Към средата на август предложе...

18 август | 17:03
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