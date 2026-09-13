Пазарът на труда държи фронта: Хиляди българи са си намерили работа за месец
В края на април регистрираните безработни са 149 517 души
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В края на април регистрираните безработни са 149 517 души
Всеки втори работодател у нас посочва, че изпитва трудности да запълни работните места във фирмата си. Причината е липсата на кандидати с необходимата...
София. Свободните работни места, обявени от Агенцията по заетостта, вече могат да се проверяват и онлайн. Работодателите ще могат да обявяват своите п...
Кърджали. Рекорден брой свободни позиции за специалисти с висше образование обяви Дирекция „Бюро по труда"в Кърджали. Към средата на август предложе...