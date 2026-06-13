Преговаряме за свободни превози до Турция
Московски: Ще искаме от Анкара предварително да ни предостави разрешителните за второто полугодие Обмисляме вариант за пълна либерализация на режим...
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Московски: Ще искаме от Анкара предварително да ни предостави разрешителните за второто полугодие Обмисляме вариант за пълна либерализация на режим...