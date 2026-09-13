Топ американско НПО обяви България за свободна държава
Нашата страна събира 78 от общо 100 възможни точки
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Нашата страна събира 78 от общо 100 възможни точки
Затварят църкви, преследват журналисти
Вчера правителството одобри проекта на закон за противодействие на тероризма и предлага на Народното събрание да го приеме. Нужен ли ни е такъв закон...
Трябва да признаем, че в нашата страна, челен на ЕС вече 8 години, има проблем с правата и свободите. Това каза от парламентарната трибуна народният п...
Канбера. Определени свободи може да бъдат ограничавани в името на сигурността, обяви австралийският премиер Тони Абът. Той добави, че правителството м...