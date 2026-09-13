Момче от Смолян свири на четири вида гайди (ВИДЕО)
Момче от Смолян може да свири на четири от основните гайди в света- ирландска, шотландска, каба и джура. Росен е готвач по професия, но музиката е в к...
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Момче от Смолян може да свири на четири от основните гайди в света- ирландска, шотландска, каба и джура. Росен е готвач по професия, но музиката е в к...
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