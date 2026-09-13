Президентът свиква важна среща в резиденция "Бояна"
Ще обсъждат мерки срещу високите цени на тока и синьото гориво
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Ще обсъждат мерки срещу високите цени на тока и синьото гориво
Обсъждането на мерки за гарантиране на политическата стабилност
Президентът Росен Плевнелиев свиква Консултативния съвет за национална сигурност на 10 ноември по повод общата геополитическа обстановка. Това съобщи...