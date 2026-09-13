Пловдивският университет и КТИЗ творят приложна наука за бизнеса
Екипът на сдружението осъществява оперативното ръководство на най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона в Източна Европа – Тракия иконо...
Следете всички новини, анализи и коментари за Свидетелство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екипът на сдружението осъществява оперативното ръководство на най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона в Източна Европа – Тракия иконо...
Изискването е гражданинът-заявител да притежава квалифициран електронен подпис
Ценно свидетелство за дюлгерство бе дарено на музея в Ардино. То бе направено от 77-годишния Димитър Маринов, който предостави за съхранение и експони...