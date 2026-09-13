Голям ден! България излиза срещу Чехия на Световното по волейбол
Двубоят започва от 9:30 часа сутринта българско време
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Двубоят започва от 9:30 часа сутринта българско време
Модена. Националките по волейбол завършиха участието си на световното първенство в Италия със загуба от Холандия 1:3 1:3 (26:24, 21:25, 23:25, 16:25)....
Модена. Женският национален отбор на България по волейбол постигна четвъртата си победа на Световното първенство в Италия. В мач от група F воденият о...
Женският национален отбор надигра Камерун с 3:0 и постигна втора поредна победа на световното първенство по волейбол в Италия, съобщи bTV. Победата п...