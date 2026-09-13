Всичко за Световно Първенство По Лека Атлетика

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Демирева плаче след провала

Демирева плаче след провала

Москва. Със сълзи на очи влезе в миксзоната Мирела Демирева, която отпадна в квалификацията на скок височина на световното. 23-годишната талантлива ат...

15 август | 20:10
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