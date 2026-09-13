Мо Фара: Искам да ритам в "Арсенал"
Москва. Мо Фара също бе сред звездите на световното. Британецът завоюва два златни медала - на 5000 и 10 000 метра в Москва. Роденият в Сомалия атлет...
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Москва. Мо Фара също бе сред звездите на световното. Британецът завоюва два златни медала - на 5000 и 10 000 метра в Москва. Роденият в Сомалия атлет...
Москва. Последните минути на 14-ото световно първенство по лека атлетика в Москва бе белязано с дисквалификация на женската щафета на Франция на 4 х 1...
Москва. Безспорната звезда на световното в Москва Юсейн Болт направо се разходи във финала на 200 м за 19,66 сек. Това обаче не му попречи да спечели...
Москва. Година след като спечели в Лондон олимпийската титла на маратон, Стефан Кипротич (Уганда) добави към нея и световната. Маратонецът от Уганда у...
Москва. Асът ни в гюлето Георги Иванов зае историческото за България осмо място във финала на световното първенство по лека атлетика в Москва. Родения...
Москва. Не беше отдавна времето, в което оформянето на фензона пред паметника на Ленин на "Лужники", можеше да се счита за кощунство. Сега обаче е 201...
Москва. България ще бъде представена от 10 атлети на световното първенство в Москва (10-18 август). В състава за руската столица са Ивет Лалова (100 и...
Имах шанс, пропилях го и аз съм си виновен, сподели скачачът
Москва. Жури д'Апел на световното в Москва отмени дисквалификацията на Ваня Стамболова от полуфинала на 400 м с препятствия. След състезанието на 13...
Москва. Точно 43 см не достигнаха на Златозар Атанасов, за да се класира за финала на троен скок от 14-ото първенство на планетата в Москва. В квалиф...
Москва. Кениецът Езекиел Кембой влезе в залата на славата на световната атлетика, след като спечели в Москва третата си поредна титла от шампионат на...
Москва. Със сълзи на очи влезе в миксзоната Мирела Демирева, която отпадна в квалификацията на скок височина на световното. 23-годишната талантлива ат...
Утре тласка за медал, треньорът му надяна кадемлийската фланелка
Москва. Уникален малшанс остави Ивет от влизане в първия й финал на 200 м на световно първенство. Красавицата от София завърши четвърта в полуфиналнат...
Москва. Еврошампионката на 100 м Ивет Лалова продължи със силното си представяне на световното първенство в Москва. Днес спринтьорката се класира за в...
Ивет се класира за втори полуфинал.
Москва. Българските надежди в скока на височина при жените на световното приключиха в квалификацията на „Лужники". Единствената ни представителка Мир...
Москва. Дебютантката на световното първенство Силвия Дънекова завърши участието си 14-о място във финала на 3000 м с препятствия. Родената в Нови Паза...
Москва. Голямата Елена Исинбаева отново изкачи световния връх в овчарския скок. Пред препълнените заради нея трибуни на „Лужники" рускинята спечели з...
Москва. Легендата в овчарския скок при жените Елена Исинбаева сложи край на спортната си кариера със световна титла от шампионата на планетата в Мос...