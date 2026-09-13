Триумф на ПСЖ ги изстреля на финала на Световното клубно
Жертвата с четири гола негатив се оказа реал Мадрид
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Жертвата с четири гола негатив се оказа реал Мадрид
Реал Мадрид сега насочва вниманието си към Пари Сен Жермен
На полуфинала лондончани ще се изправят срещу Флуминензе
54-годишният испанец изведе ПСЖ до титлата в Шампионската лига през май
В 85-ата минута мачът беше прекратен заради буря
Относно Световното клубно първенство
Френският национал е в лоша кондиция и не е могъл да тренира от дни
След успеха Интер Маями има 4 точки и е в отлична позиция за класиране на осминафиналите
Победителят в Шампионска лига Пари Сен Жермен се наложи убедително с 4:0 срещу Атлетико Мадрид
Най-противоречивото събитие за годината ще е Световният клубен Мондиал
Каква е причината
Бразилският гранд удари Ал-Хилал
Есперанс спечели с дузпи срещу Чивас Гуадалахара на Световното клубно първенство
"Барселона" се класира на Световното клубно първенство по футбол след победата с 3:0 над китайския "Гуанджоу Евъргранд" във втория полуфинал на турнир...
Маракеш. Реал Мадрид спечели световното клубно първенство. Това стана след успех във финала срещу аржентинския Сан Лоренсо с 2:0. Резултата откри Серх...
Маракеш. Реал Мадрид победи с 4:0 мексиканския Крус Асул и така се класира за финала на Световното клубно първенство, което се проведа в Маракеш, Маро...
Бетим. Аржентинският УПЦН (Сан Хуан) прекъсна серията от 21 поредни победи (на Световни клубни първенства) на четирикратния световен шампион Диатек Тр...