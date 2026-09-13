Браво! Стилияна Николова грабна сребро на Световната купа
България ще има четири финала на отделните уреди в неделя
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България ще има четири финала на отделните уреди в неделя
Какво става на Световната купа по ски алпийски дисциплини
Каква е причината?
Руският ансамбъл се отказа от участие на Световната купа в зала "Арена Армеец" в София, която ще се проведе от 27 до 29 май. Така нашите момичета се п...
Най-добрата сноубордистка на България Сани Жекова няма да вземе участие в последния старт за Световната купа в испанския курорт Бакейра-Берет поради к...
Швейцарецът Беат Фойц беше най-бърз в последното спускане от сезона в Световната купа "у дома" в Санкт Мориц. Бронзовият медалист от световното през...
Звездата на българския сноуборд при дамите Сани Жекова спечели безапелационно днешния сноубордкрос за Световната купа, проведен във Вейсоназ (Швейц)....
Норвежката Нина Лосет спечели днес първата си победа за световната купа в алпийските ски. 26-годишната състезателка бе най-бърза в петия слалом за СК...
Националите по ски бягане Веселин Цинзов (на снимката) и Йордан Чучуганов започват от 1 януари 2016-а година участие в най-популярната верига състезан...
Петра Влъхова от Словакия шашна всички като спечели слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в норвежкия зимен курорт Оре. 20-годишната с...
Столицата на зимната олимпиада през 1994-а година Лилехамер (Нор) отново донесе късмет на Владимир Зографски. Самоковецът завърши 25-и в старта за Све...
Норвежецът Аксел Лунд Свиндал (на снимката) спечели първото спускане за новия сезон в Световната купа в алпийските ски. Летящият викинг триумфира в Ле...
Българският ски бегач Веселин Цинзов завърши 47-и в днешния старт на 10 км св. стил за Световната купа в Рука (Финл). Резултатът на Цинзов е 22:29,6...
Кралицата на скоростите Линдзи Вон бе сред големите звезди, които промотираха Белия керван ден преди старта на Световната купа в Зьолден. Вон има 4 го...
По 3 и 5 лв. ще са билетите за Световната купа по спортна гимнастика и акробатика (7-9 май) във Варна. Организаторите имаха намерение да пуснат свобод...
Билетите за най-чаканото спортно събитие в България за 2015-а - Световната купа по ски алпийски дисциплини (жени), която ще се проведе от 27 февруари...
Анхолц. Българинът Красимир Анев направи най-доброто състезание в кариерата си в стартовете от световната купа по биатлон досега. Той завърши на седмо...
Зьолден. Миниатюрната Лара Гут хвърли бомбата на старта на Световната купа в Зьолден, като спечели убедително гигантския слалом с 2:25,16 мин. Успехът...