Супербурята помете Северна Европа
Свети Юда стигна града на Путин
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Свети Юда стигна града на Путин
Лондон. Най-малко 11 души са загиналите в понеделник, докато силната буря "Св. Юда" преминаваше през Европа, предизвиквайки масово спиране на транспор...
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