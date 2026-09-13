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Най-малко 11 жертви на "Св. Юда"

Най-малко 11 жертви на "Св. Юда"

Лондон. Най-малко 11 души са загиналите в понеделник, докато силната буря "Св. Юда" преминаваше през Европа, предизвиквайки масово спиране на транспор...

29 октомври | 10:47
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