3 ключови забрани се спазват на църковния 2 януари
На тази дата е позволено блажно хранене
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На тази дата е позволено блажно хранене
Забранено е извършването на домакинска работа
Православната църква отбелязва на 2 януари Свети Силвестър
София. На 2 януари Православната Свети Силвестер (Силвестър), папа Римски. Празникът е познат още като Карамановден, Волски празник, Риначовден, Силве...
Момите не отказват на "Свети Силвестър"