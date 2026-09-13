Всичко за Свети Силвестър

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Отбелязваме Силвестъровден

Отбелязваме Силвестъровден

София. На 2 януари Православната Свети Силвестер (Силвестър), папа Римски. Празникът е познат още като Карамановден, Волски празник, Риначовден, Силве...

02 януари | 9:30
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