Опашки пред иконата на свети Серафим
Катедралният храм "Свети Александър Невски" се оказа тесен за хилядите богомолци, дошли на канонизацията на Богучарския архиепископ Серафим (Соболев)...
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Катедралният храм "Свети Александър Невски" се оказа тесен за хилядите богомолци, дошли на канонизацията на Богучарския архиепископ Серафим (Соболев)...
Официалната канонизация на Свети Серафим Софийски Чудотворец ще бъде извършена днес. Тържествата по този повод започнаха още вчера, когато имаше литий...
Цяла година Йона Тукусер плаче без причина, чувства, че нещо смуче радостта й от живота Жената вярвала и се молила, усетила дупка в гръбнака си, от к...