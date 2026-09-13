Почитаме Повелителя на небесния гняв. Черпи страховито име, строги забрани
Традиции, вярвания и обичаи, които българинът спазва на 2 август
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Традиции, вярвания и обичаи, които българинът спазва на 2 август
Името на светеца означава крепост
Какво гласи легендата
Св. Илия е господар на летните небесни стихии, на гръмотевиците и градушките
София. На 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия - изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра в еди...