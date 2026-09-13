Летен Атанасовден! 2 големи забрани и едно поверие
13 имена празнуват на змийския ден
Следете всички новини, анализи и коментари за Свети Атанасий. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
13 имена празнуват на змийския ден
Свети Теодор бил родом от Цариград и живял през IV век, свети Анастасий живял през VІ век
За съжаление, все още малко хора знаят за него
Дедево. Църква на два века е оцеляла в пловдивското село Дедево. Преди Коледа започна възраждането на храма. Делото по ремонта и реставрацията на църк...