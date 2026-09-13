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Възраждат църква на два века

Възраждат църква на два века

Дедево. Църква на два века е оцеляла в пловдивското село Дедево. Преди Коледа започна възраждането на храма. Делото по ремонта и реставрацията на църк...

26 декември | 13:27
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