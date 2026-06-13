Тери Пратчет избяга в Света на Диска
Властелинът на фентъзито загуби битката с Алцхаймер "НАЙ-ПОСЛЕ, СЪР ТЕРИ, ТРЯБВА ДА ВЪРВИМ". Така беше обявена кончината на великия писател Тери Прат...
Следете всички новини, анализи и коментари за Света На Диска. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Властелинът на фентъзито загуби битката с Алцхаймер "НАЙ-ПОСЛЕ, СЪР ТЕРИ, ТРЯБВА ДА ВЪРВИМ". Така беше обявена кончината на великия писател Тери Прат...