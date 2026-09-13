Започна свещеният месец Рамазан! Защо се променят датите
Постът - един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
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Постът - един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
Тъпанджии събуждат вярващите всяка сутрин по време на свещения месец От 5 юли мюсюлманите слагат край на едномесечните пости и започват тридневното ч...
Настъпи краят на свещения за мюсюлманите лунен месец Рамазан с настъпването на новата луна. От днес започват тридневните празници Рамазан байрам. В ра...