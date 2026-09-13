Запълниха цепнатините на свлачището в Сипей
Цепнатините на свлачището в Сипей бяха тампонирани с бентонит, съобщиха от общинска администрация Кърджали. Тампонирането бе извършено от фирма „Екост...
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Цепнатините на свлачището в Сипей бяха тампонирани с бентонит, съобщиха от общинска администрация Кърджали. Тампонирането бе извършено от фирма „Екост...
Ботевград. Автомагистрала „Хемус" близо до Ботевград е затворена в следствие на свалчище, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура". Инцидентът е стан...
Русе. Свлачище в района на ОУ "Никола Обретенов" в Русе плаши деца и възрастни. В училището учат над 280 деца, предаде БГНЕС. След дъждовете и топен...
Делхи. Свлачище в край град Аиджал в източния индийски щат Мизорам доведе до смъртта на осем души, още 25 са ранени. До момента шестима души са изв...