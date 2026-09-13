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Свлачище в Индия уби 8 души

Свлачище в Индия уби 8 души

Делхи. Свлачище в край град Аиджал в източния индийски щат Мизорам доведе до смъртта на осем души, още 25 са ранени. До момента шестима души са изв...

11 май | 10:53
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