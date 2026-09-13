Румен и Румяна празнуват с ангелите
На Архангеловден се чества Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили
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На Архангеловден се чества Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили
Църквата го почита като закрилник на вярата, изобразяват го с огнен меч в ръка
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